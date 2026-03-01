Staffel 2Folge 26vom 30.03.2026
Gelungene RacheJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 26: Gelungene Rache
48 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6
Albert Bartell ist ein Pate der Mafia. Im Krankenhaus muss er sich einer Routineoperation unterziehen. Sein Sohn Vinnie und einige Bodyguards machen sich in der Klinik breit. Ihr Job ist es, den Boss zu beschützen. Die Operation verläuft gut - dennoch stirbt der Patient kurze Zeit später: Die Fäden, mit denen die Wunde vernäht wurde, waren vor der Operation vertauscht worden. Die Wunde platzte, und Bartell verblutete. Vinnie hält nun Dr. Mark Sloan für den Mörder.
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Diagnose: Mord
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Enthält Produktplatzierungen