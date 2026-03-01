Staffel 2Folge 27vom 31.03.2026
Das Mörder-DuoJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 27: Das Mörder-Duo
47 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Privatdetektiv Charlie Hawkins wird mit einer Schusswunde ins Krankenhaus eingeliefert. Trotz aller ärztlichen Anstrengungen stirbt der Mann im OP. Steve geht der Sache nach. Er stellt fest, dass die gesamten Aufzeichnungen des Detektivs verschwunden sind. Wenig später wird Charlies Sekretärin Georgia in ihrem Büro überfallen. Der Täter scheint ebenfalls nach den Aufzeichnungen zu suchen. Mark und Steve stellen dem Unbekannten eine Falle.
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Enthält Produktplatzierungen