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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 30vom 31.03.2026
Eine Leiche im Schrank

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Diagnose: Mord

Folge 30: Eine Leiche im Schrank

48 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 6

Dr. Sloans Schwester Dora hat sich während der Renovierungsarbeiten an ihrem Haus bei ihrem Bruder einquartiert. Die beiden besichtigen Doras Haus, doch der Makler hat keine der vereinbarten Arbeiten ausführen lassen. Wenig später finden sie ihn tot in einem Schrank. Der Tote war ziemlich unbeliebt, und die Reihe der Verdächtigen ist lang. Dr. Sloan gibt einem klassischen Motiv den Vorzug: Er denkt an Mord aus enttäuschter Liebe und stellt der Freundin des Toten eine Falle.

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