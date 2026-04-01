Staffel 2Folge 33vom 07.04.2026
Verschmähte LiebeJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 33: Verschmähte Liebe
48 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6
Das Community-Hospital ist Schauplatz einer Ärzte-Serie für das Fernsehen. Die Atmosphäre ist äußerst angespannt. Die Darsteller intrigieren gegeneinander, was das Zeug hält, und versuchen, sich gegenseitig auszustechen. Dann stirbt völlig überraschend der Star Dixon Gallow - scheinbar an einer Vergiftung. Die Nachfolger streiten sich um seinen Part. Mark Sloan untersucht den Fall, und wenig später lässt er die Szene, in der Dixon starb, mit den Originalrequisiten nachdrehen.
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Enthält Produktplatzierungen