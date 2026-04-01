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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 34vom 07.04.2026
Tödliche Kontakte

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Diagnose: Mord

Folge 34: Tödliche Kontakte

47 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Dr. Mark Sloan und Amanda sind bei ihrem ehemaligen Patienten Alex Forman zum Essen eingeladen. Sie finden ihn erhängt vor - offensichtlich ein Selbstmord. Doch dann werden zwei weitere Männerleichen gefunden, ebenfalls erhängt. Die Tat eines Serienmörders? Die Spur führt zum Kontaktinstitut "Perfektes Paar". Die Hobbydetektive ermitteln und stoßen auf eine interessante Information: Forman hatte eine Lebensversicherung zugunsten seiner Exfrau abgeschlossen.

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