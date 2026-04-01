Staffel 3Folge 43vom 14.04.2026
Tödliche IdylleJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 43: Tödliche Idylle
47 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Ein Ranger findet in einem Wohnwagen eine männliche Leiche und etliche Frauenkleider. Im Gebüsch daneben sitzt ein völlig verstörtes kleines Mädchen. Dr. Mark Sloan nimmt das Mädchen unter seine Fittiche. Als Amanda aus dem Wohnwagen Kleidung für die kleine Blair holen will, wird sie von einem jungen Mann beinahe niedergeschlagen. Auch im Krankenhaus fällt ein junger Mann auf, der sich äußerst merkwürdig verhält. Ist er der Mörder?
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: CBS International Television