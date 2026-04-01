Staffel 3Folge 44vom 14.04.2026
Mord in den DünenJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 44: Mord in den Dünen
47 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6
Dr. Mark Sloan lernt durch seinen Freund Leo die junge Vikki kennen. Er beobachtet, wie sie mit einem jungen Mann streitet und ihn dann einfach stehen lässt. Kurz darauf wird Vikki tot am Strand aufgefunden. Mark glaubt nicht an einen Unfall und fängt an, zu ermitteln. In der Bar, in der sie gearbeitet hat, will niemand über Vikki sprechen. Es stellt sich heraus, dass Vikki eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hatte. War der Mord eine Eifersuchtstat?
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: CBS International Television