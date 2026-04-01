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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 45vom 15.04.2026
Tödlicher Freispruch

Tödlicher FreispruchJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 45: Tödlicher Freispruch

47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Mark ist als Geschworener bei einem Fall zugegen, bei dem der Mafioso Andropovich des Mordes angeklagt wird. Aus Mangel an Beweisen wird er freigesprochen, was Staatsanwältin Patricia Purcell erwartet hat. Deshalb deponiert sie in der Beratungspause eine Bombe im Wagen von Andropovich. Als dieser losfährt, explodiert die Bombe. Mark hat an Purcells Hand einen Brandfleck bemerkt. Er recherchiert ihre Vergangenheit und entdeckt ein gutes Tatmotiv ...

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