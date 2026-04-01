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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 46vom 15.04.2026
Mörder auf der Flucht (1)

Mörder auf der Flucht (1)Jetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 46: Mörder auf der Flucht (1)

47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

George Karn wird wegen Mordes an seiner Frau Majorie zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. George streitet die Tat zwar ab, doch niemand glaubt ihm. Auf dem Transport ins Gefängnis wird George bei einem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Dort nimmt er Dr. Sloan als Geisel und flieht mit ihm in die Wohnung seiner Frau. Er sucht ein Tagebuch von Majorie, dessen Notizen seine Unschuld beweisen sollen. Jesse hat inzwischen die nervenaufreibende Verfolgung aufgenommen ...

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