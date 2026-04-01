Staffel 3Folge 46vom 15.04.2026
Mörder auf der Flucht (1)Jetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 46: Mörder auf der Flucht (1)
47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
George Karn wird wegen Mordes an seiner Frau Majorie zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. George streitet die Tat zwar ab, doch niemand glaubt ihm. Auf dem Transport ins Gefängnis wird George bei einem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Dort nimmt er Dr. Sloan als Geisel und flieht mit ihm in die Wohnung seiner Frau. Er sucht ein Tagebuch von Majorie, dessen Notizen seine Unschuld beweisen sollen. Jesse hat inzwischen die nervenaufreibende Verfolgung aufgenommen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: CBS International Television