Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 47vom 16.04.2026
Mörder auf der Flucht (2)

Mörder auf der Flucht (2)Jetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 47: Mörder auf der Flucht (2)

47 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Dr. Sloan quartiert seinen Geiselnehmer George Karn bei sich zu Hause ein. Jesse hat inzwischen Ermittlungen in einem Fitness-Studio aufgenommen. Dort ist man nicht besonders traurig über Majories Ausscheiden aus der Firma. Amanda erfährt, dass Didi Harris und King Bridger nun die neuen Besitzer des Studios sind. Eine Zeugenaussage belastet Didi sehr - doch wenig später ist auch sie tot. Eine Videokassette mit pornografischen Szenen liefert die Erklärung ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 3 Staffeln und Folgen