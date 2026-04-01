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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 49vom 17.04.2026
Fehldiagnose

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Diagnose: Mord

Folge 49: Fehldiagnose

47 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Gregory King, Boss eines Rauschgift-Rings, bricht in der Tiefgarage des Krankenhauses zusammen. Jesse, der zufällig vorbeikommt, stellt den Tod fest, holt aber Hilfe. Als Pfleger hinzukommen, zeigt King wieder Lebenszeichen. Jesse glaubt nicht an eine Fehldiagnose und geht der Sache nach. Er trifft Kings Tochter, die sich einst von ihrem Vater losgesagt hat und schon gar nicht ein Erbe aus Drogengeldern antreten will. War die Auferstehung des toten King eine Inszenierung?

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