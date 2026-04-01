Staffel 3Folge 50vom 17.04.2026
Mord für den SohnJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 50: Mord für den Sohn
47 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Amandas Cousin Troy kommt bei einem Motorradunfall ums Leben. Bei der Obduktion der Leiche entdeckt Amanda Spuren einer Überdosis Triptozen - offenbar wurde ihr Cousin ermordet. Hauptverdächtige sind Troys Zimmergenosse Kyle und der Spieler Billy, mit dem Troy Streit hatte. Doch beide scheinen mit dem Mord nichts zu tun zu haben - zumindest nicht direkt. Schließlich führt die Spur zu Nathan Harding, Kyles Vater ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: CBS International Television