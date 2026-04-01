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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 51vom 20.04.2026
Organ gesucht

Organ gesuchtJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 51: Organ gesucht

47 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Zwei Leichen von Obdachlosen, denen bei lebendigem Leib die Leber entfernt wurde, geben Steve und seinen Kollegen Rätsel auf. Die Ermittlungen führen in ein Volkskrankenhaus, das von der Stiftung eines Dr. Howard Mitchell finanziell unterstützt wird. Dr. Mitchell ist ein alter Freund von Mark und verspricht ihm seine Hilfe bei der Aufklärung der Mordfälle. Mark schleicht sich als Obdachloser in das Krankenhaus ein und stößt dort auf einen regen Organhandel ...

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