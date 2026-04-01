Staffel 3Folge 53vom 21.04.2026
Mord im RauschJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 53: Mord im Rausch
47 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Ein reicher Patient muss sich im Community General einer schwierigen Operation unterziehen und besteht darauf, dass der berühmte Mediziner Dr. John Foster aus New York eingeflogen wird. Die behandelnde Ärztin Claire Hartmann bemerkt, dass Foster angetrunken zur Operation erscheint. Es kommt zu einem Streit zwischen den beiden. Am nächsten Tag ist Claire tot, und der Mordverdacht fällt auf Foster. Doch Mark stellt mit Amandas Hilfe dem wahren Mörder eine Falle ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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