Staffel 3Folge 55vom 22.04.2026
Ein MordsgeschäftJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 55: Ein Mordsgeschäft
47 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Der Psychotherapeut Dr. Ronald Trent hat Probleme mit einem Kredithai. Er fasst daraufhin einen teuflischen Plan: Er ermordet Marsha McArthur, die Bilanzenprüferin des Community General, die Dr. Mark Sloan ziemlich auf die Nerven geht.
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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