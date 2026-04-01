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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 59vom 24.04.2026
Der Arm des Börsenmaklers

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Diagnose: Mord

Folge 59: Der Arm des Börsenmaklers

47 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

In dem Magen eines Hais findet man die Überreste eines Arms. Eine medizinische Untersuchung ergibt, wer der Tote ist: Preston Michaels, ein reicher Börsenmakler. Dr. Mark Sloan wird als Testamentsvollstrecker um Hilfe gebeten.

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