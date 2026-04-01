Staffel 3Folge 59vom 24.04.2026
Der Arm des BörsenmaklersJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 59: Der Arm des Börsenmaklers
47 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
In dem Magen eines Hais findet man die Überreste eines Arms. Eine medizinische Untersuchung ergibt, wer der Tote ist: Preston Michaels, ein reicher Börsenmakler. Dr. Mark Sloan wird als Testamentsvollstrecker um Hilfe gebeten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
Enthält Produktplatzierungen