Staffel 4Folge 60vom 19.02.2022
Einem blonden Engel hörigJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 60: Einem blonden Engel hörig
47 Min.Folge vom 19.02.2022Ab 6
Steve stürmt zusammen mit einigen Polizisten ein Haus, in dem Rauschgifthändler vermutet werden. Bei der folgenden Schießerei wird Polizist Doug versehentlich von seinem Vorgesetzten Max erschossen. Eine Untersuchungskommission spricht Max von jeglicher Schuld frei. Doch dann vergnügen sich Dougs Witwe Janine und Max miteinander, was Dr. Sloan misstrauisch macht: War Janine die Drahtzieherin des Mordes?
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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