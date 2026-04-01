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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 62vom 27.04.2026
Mord auf dem Eis

Mord auf dem EisJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 62: Mord auf dem Eis

47 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 6

Julie und Debbie sind konkurrierende Eiskunstläuferinnen - und sie sind ehrgeizig. Sean Farlow, Debbies ehemaliger Trainer, verübt auf Julie ein Attentat. Julie kann nun nicht mehr zum Wettkampf antreten, und Debbie wird verdächtigt, mit Sean unter einer Decke zu stecken. Dr. Mark Sloan glaubt jedoch nicht an Debbies Schuld. Als Sean Farlow durch eine Schlittschuhkufe tödliche Verletzungen davonträgt, stellt Sloan Ermittlungen an. Hat Julie etwas mit dem Mord zu tun?

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