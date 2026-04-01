Staffel 4Folge 68vom 30.04.2026
Mit HeimtückeJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 68: Mit Heimtücke
46 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Nach einem Busunglück werden mehrere Schwerverletzte ins Krankenhaus eingeliefert. Wie sich herausstellt, ist Fred Talisker, einer der Eingelieferten, bereits tot. Bei der Autopsie stellt man fest, dass der Mann eine Wunde am Hinterkopf hat, die unmöglich von dem Unglück stammen kann. Eine genaue Untersuchung ergibt, dass Talisker ermordet wurde. Während der Unfall noch einmal untersucht wird, stirbt in der Klinik ein weiterer Busfahrgast - an einer Überdosis eines Medikaments.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
Enthält Produktplatzierungen