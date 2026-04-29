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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 71vom 05.05.2026
Verschollene Tochter

Verschollene TochterJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 71: Verschollene Tochter

45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Mark Sloan nimmt seine Tochter Carol bei sich auf, die ihren Mann Bruce verlassen hat. Da meldet sich plötzlich Bruce telefonisch bei Carol und behauptet, bedroht zu werden. Carol glaubt jedoch an eine Finte - zu oft hat Bruce sie schon hinters Licht geführt. Kurz danach findet man Bruce erschossen auf. Bei der Obduktion stellt man fest, dass er vergiftet wurde. Die Spur führt zu Bruces Firma "Wolpert Trucking", die illegal Giftmüll entsorgt. Plötzlich wird Carol entführt ...

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