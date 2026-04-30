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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 73vom 06.05.2026
Mord verjährt nicht

Mord verjährt nichtJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 73: Mord verjährt nicht

46 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6

Im Community General Hospital wird bei der Einweihung eines neuen Pavillons eine Leiche gefunden. Es handelt sich bei dem Toten um einen Arzt, der vor mehr als 30 Jahren plötzlich spurlos verschwunden ist. Amanda stellt fest, dass der Mann seinerzeit ermordet wurde - ein gefundenes Fressen für Hobbydetektiv Dr. Mark Sloan. Doch kaum hat er ein wenig herumgeschnüffelt, geschieht ein weiterer Mord. Die Spur führt zu dem als Stifter geehrten Dr. Huxley ...

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