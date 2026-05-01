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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 100vom 26.05.2026
Katastrophenübung

KatastrophenübungJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 100: Katastrophenübung

46 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Während einer Katastrophenübung im Community Hospital, werden zahlreiche echte Notfälle eingeliefert und müssen nach einem Tunneleinbruch behandelt werden. Im allgemeinen Chaos werden der Künstler Art Amador und die Chefin des Pflegepersonals, Karin Hatcher, ermordet. Die Polizei findet heraus, dass es sich bei dem Künstler um den Maler Beckmann handelte, der vor zwölf Jahren spurlos verschwunden ist. Seine Gemälde sind inzwischen Millionen wert ...

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