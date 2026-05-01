Staffel 5Folge 101vom 28.05.2026
Tödlicher SturmJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 101: Tödlicher Sturm
46 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Vivien, eine Bekannte von Mark, hat ihn und Amanda zum Essen eingeladen. Kurz vor dem Treffen erschlägt Viviens Tochter Amy ihren Verlobten Pierce im Streit. Mutter und Tochter lassen die Leiche verschwinden. Während des Dinners stürzt Dana, eine Freundin von Amy, die Treppe hinunter. Sie behauptet, von Pierce hinuntergestoßen worden zu sein. Als Vivien und Amy nachsehen, ist Pierces Leiche verschwunden. Und es gibt an diesem Abend noch weitere Tote ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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