Staffel 5Folge 104vom 29.05.2026
Das kleine BiestJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 104: Das kleine Biest
45 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Noelle terrorisiert ihre Mitschülerinnen auf der Highschool. Sie erweist ihnen gerne einen Gefallen - aber erwartet im Gegenzug dasselbe von ihnen. Shannon und Eric wollten nicht mitspielen und mussten mit dem Tod bezahlen. Schließlich wird auch Kelly erpresst. Noelle droht ihr, Dr. Mark Sloan, der gerade ein Seminar abhält, zu vergiften, falls sie nicht gehorcht. Verzweifelt sucht Kelly Rat bei Sloan. Und durch eine List kann dieser die junge Mörderin in eine Falle locken ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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