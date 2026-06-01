Staffel 5Folge 106vom 01.06.2026
Aus ProfitgierJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 106: Aus Profitgier
46 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Die vierjährige Wendy Turner wird mit akuten Erstickungsanfällen ins Community General eingeliefert. Die Ärzte werden angewiesen, nur die einfachste Notbehandlung durchzuführen. Dr. Sloan und Dr. Travis müssen zusehen, wie die Kleine in eine andere Klinik verlegt werden soll. Doch das Kind stirbt. Wendys Mutter Andrea verklagt das Community General wegen unterlassener Hilfeleistung. Doch Schuld hat die Versicherung, die die Ärzte zur billigsten Behandlung zwingt ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television