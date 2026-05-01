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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 86vom 15.05.2026
Korruption auf dem Revier

Korruption auf dem RevierJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 86: Korruption auf dem Revier

47 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6

Amanda arbeitet nun auch als Polizei-Ärztin und wird zu einem Mord gerufen. Senator Watson wird als Mörder seiner Frau verhaftet, denn die Indizien sprechen eindeutig gegen ihn. Zu eindeutig, findet Dr. Mark Sloan. Watson behauptet, die Polizei manipuliere die Beweise gegen ihn. Mark und Steve kommen einigen korrupten Polizisten auf die Schliche und versuchen, an den Kopf der Bande heranzukommen. Dr. Mark Sloan stellt ihm schließlich eine Falle ...

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