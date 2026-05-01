Staffel 5Folge 97vom 26.05.2026
Flug in den StaubJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 97: Flug in den Staub
47 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Steve fährt mit seinem jungen Freund Jake auf ein Treffen von Motocross-Fahrern. Spleen, der Star unter den Fahrern, spielt auch die Hauptrolle in einem Video mit dem Titel "Flug in den Staub". Nun sollen Spleen, Jake und einige andere Fahrer dem Produzenten Kyle Stunts für ein zweites Video vorführen. Dabei stürzt Spleen und bricht sich das Genick. Mark und Amanda stellen fest, dass sowohl Spleens Helm als auch die Motorradachse manipuliert waren ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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