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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 97vom 26.05.2026
Flug in den Staub

Flug in den StaubJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 97: Flug in den Staub

47 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Steve fährt mit seinem jungen Freund Jake auf ein Treffen von Motocross-Fahrern. Spleen, der Star unter den Fahrern, spielt auch die Hauptrolle in einem Video mit dem Titel "Flug in den Staub". Nun sollen Spleen, Jake und einige andere Fahrer dem Produzenten Kyle Stunts für ein zweites Video vorführen. Dabei stürzt Spleen und bricht sich das Genick. Mark und Amanda stellen fest, dass sowohl Spleens Helm als auch die Motorradachse manipuliert waren ...

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