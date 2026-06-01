Staffel 6Folge 119vom 10.06.2026
Der neue PartnerJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 119: Der neue Partner
45 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Steve bekommt den psychisch labilen Reggie als neuen Partner. Dessen Frau und Tochter sind spurlos verschwunden - nach Reggies Ansicht wurden die beiden entführt. Bei einem ihrer Einsätze muss Steve einen Mann in Notwehr erschießen, woraufhin sich beide Partner einer Therapie unterziehen müssen. Durch die Fragen des Therapeuten nach Reggies Familie verschlimmert sich dessen Zustand. Steve beschließt, seinen Partner bei der Suche nach der Familie zu unterstützen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4, Season 8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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