Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 126vom 15.06.2026
Tödliche Rettung

Tödliche RettungJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 126: Tödliche Rettung

46 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Jesse kommt zufällig zu einem Verkehrsunfall hinzu und rettet die junge Chloe, die von ihrem eifersüchtigen Liebhaber von der Straße gedrängt worden war. Als der Mann Chloe scheinbar tätlich angreift, eilt Jesse zu Hilfe - und tötet den Aggressor unglücklicherweise. Schon bald zeigt Chloe ihr wahres Gesicht, und Jesse begreift, dass nicht der Mann der Aggressor war, sondern Chloe: Sie hat den ganzen Ärger verursacht, und nun sitzt Jesse ganz dick in der Tinte.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 3 Staffeln und Folgen