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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 128vom 16.06.2026
Der Schützling

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Diagnose: Mord

Folge 128: Der Schützling

46 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12

Steve gewinnt den Teenager Tommy, der schon mehrere Male mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, dafür, in einem Box-Club gemeinnützige Arbeit zu leisten. Tommy versucht, dort seine Gefühle und Aggressionen kontrollieren zu lernen. Schließlich findet Dr. Mark Sloan heraus, dass in dem Club die Sportler besondere Drinks bekommen: Die Manager mischen etwas hinein, um die aggressiven Tendenzen der Boxer zu fördern. Steve und sein Vater Mark nehmen sich die Verantwortlichen vor.

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