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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 131vom 18.06.2026
Spender wider Willen

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Diagnose: Mord

Folge 131: Spender wider Willen

45 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Dr. Mark Sloan und sein Sohn Steve haben es diesmal mit einem Fall zu tun, der dem Polizisten Steve besonders widerwärtig ist: Zwei weibliche Police-Officer decken einen schrecklichen Fall auf, in den vier Kolleginnen verwickelt sind. Die vier Kolleginnen, allesamt Detectives in der Mordkommission, scheinen kaltblütig Verbrecher zu ermorden. Das geschieht nicht, wie vermutet, aus Selbstjustiz - sondern um die Organe der Getöteten an Organbanken zu verkaufen.

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