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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 133vom 19.06.2026
Tödliches Bankett

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Diagnose: Mord

Folge 133: Tödliches Bankett

45 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Zu Dr. Sloans Ehrung im Comedy Club erscheinen viele Komiker, um ihn zu feiern. Während des Festaktes gibt es einen Kurzschluss auf der Bühne - als das Licht wieder angeht, ist ein Komiker tot. Ein zweiter Ermordeter wird wenig später hinter der Bühne gefunden. Zunächst kann sich niemand einen Reim darauf machen, doch dann findet Jesse einen Hinweis im Internet, der Mark Sloan zum Motiv des Mörders führt. Wie sich herausstellt, hatte der Killer zunächst den falschen Mann getötet.

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