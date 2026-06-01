Staffel 7Folge 141vom 25.06.2026
Konfuse RadioshowJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 141: Konfuse Radioshow
46 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Dr. Mark Sloans Bekannte, die Radiomoderatorin Denise, sucht über einen Aufruf im Radio ihre leibliche Mutter. Eine gewisse Joanne ruft mehrere Male an und behauptet, ihre Mutter zu sein. Mark rät Denise, sich die Fremde anzusehen. Denise sucht die Adresse auf und findet Joanne - ermordet. Sie wird unter Mordverdacht verhaftet. Mark, von Denises Unschuld überzeugt, übernimmt ihre Sendung. Der mitwirkende Stimmenimitator Mando zieht schon bald seine Aufmerksamkeit auf sich.
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television