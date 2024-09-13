Staffel 1Folge 1vom 13.09.2024
Leo-Nerd-Os SolomissionJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Folge 1: Leo-Nerd-Os Solomission
21 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 6
Die Ninja Turtles sind auf der Flucht und allein. Leonardo ist ein Anführer, der niemanden hat.
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Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon