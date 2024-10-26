Staffel 1Folge 7vom 26.10.2024
Raphi geht badenJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Folge 7: Raphi geht baden
21 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 6
Die Schildkröten und Mutanimals geraten in den großen Sturm des Jahrhunderts und müssen sich retten. Eine Gruppe von Meeresmutanten bedroht die Stadt, weshalb Raph dazu gezwungen ist, nur seine Worte zu nutzen, um die Lage zu retten.
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Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon