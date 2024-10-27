Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Mikey geht's an

22 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 6

Mikey und Dschingis Frog werden gemeinsam auf eine Versorgungstour in den Sturm geschickt. Denn auf dem örtlichen Markt treffen sie auf den elektrisierenden Lee The Eeel. In der Situation muss Mikey die Verantwortung und Führungsrolle übernehmen.

