Staffel 1Folge 8vom 27.10.2024
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Folge 8: Mikey geht's an
22 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 6
Mikey und Dschingis Frog werden gemeinsam auf eine Versorgungstour in den Sturm geschickt. Denn auf dem örtlichen Markt treffen sie auf den elektrisierenden Lee The Eeel. In der Situation muss Mikey die Verantwortung und Führungsrolle übernehmen.
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon