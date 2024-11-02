Zum Inhalt springenBarrierefrei
Splinter vs. Goldfin

Splinter vs. Goldfin

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

Folge 9: Splinter vs. Goldfin

22 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 6

April macht sich auf den Weg, um Splinter zu retten, nachdem das Versteck überschwemmt wird. Doch Splinter will den Abwasserkanal nicht verlassen. Doch es wird alles noch schlimmer, als der Mutant Goldfin vorbeikommt und eine Warnung ausspricht.

