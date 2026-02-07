Staffel 2Folge 12vom 07.02.2026
Lauter SchmodderJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Folge 12: Lauter Schmodder
22 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 6
Wer hat Rod entführt? Wo ist das Mutagen? Warum benimmt sich Rods Familie so seltsam? Alles führt zu einer Konfrontation mit Rods Vater. Aber können Mikey und seine Brüder mit Rods Hilfe den Mutanten Schmodderman besiegen?
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Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon