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Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

NickelodeonStaffel 2Folge 12vom 07.02.2026
Lauter Schmodder

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Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

Folge 12: Lauter Schmodder

22 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 6

Wer hat Rod entführt? Wo ist das Mutagen? Warum benimmt sich Rods Familie so seltsam? Alles führt zu einer Konfrontation mit Rods Vater. Aber können Mikey und seine Brüder mit Rods Hilfe den Mutanten Schmodderman besiegen?

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