Staffel 2Folge 3vom 14.12.2025
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Folge 3: Raphi gegen den Rest der Welt
22 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 6
Kitsune kontrolliert Raphis Familie und Freunde, die gegen Raphi kämpfen sollen. Raphi weigert sich zunächst, doch er muss kämpfen, um alle rechtzeitig retten zu können - mit der Hilfe von Pigeon Pete!
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon