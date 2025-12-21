Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Insel

Die InselJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

Folge 4: Die Insel

21 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 6

Die Mutanimals wenden sich gegen die Turtles, nachdem Ray Fillet sie beschuldigt, ihn im Central Park angegriffen zu haben! Sie finden heraus, dass es die Mutanten-Schnappschildkröte Tokka war, die Donnie dann nach Staten Island lockt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Nickelodeon

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

Alle 1 Staffeln und Folgen