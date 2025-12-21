Staffel 2Folge 4vom 21.12.2025
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Folge 4: Die Insel
21 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 6
Die Mutanimals wenden sich gegen die Turtles, nachdem Ray Fillet sie beschuldigt, ihn im Central Park angegriffen zu haben! Sie finden heraus, dass es die Mutanten-Schnappschildkröte Tokka war, die Donnie dann nach Staten Island lockt.
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon