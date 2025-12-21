Staffel 2Folge 5vom 21.12.2025
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Folge 5: Die anderen Mutanimals
22 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 6
Um Wingnut vor Tokka, Rahzar & den Monster Mutanimals zu retten, muss Donnie tiefer ins Labor des verrückten Wissenschaftlers vordringen. Seine Brüder folgen einem anderen Tokka ins Staten-Island-Labor, doch es kommt zu einer unheimlichen Wendung!
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon