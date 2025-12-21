Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die anderen Mutanimals

Die anderen MutanimalsJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

Folge 5: Die anderen Mutanimals

22 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 6

Um Wingnut vor Tokka, Rahzar & den Monster Mutanimals zu retten, muss Donnie tiefer ins Labor des verrückten Wissenschaftlers vordringen. Seine Brüder folgen einem anderen Tokka ins Staten-Island-Labor, doch es kommt zu einer unheimlichen Wendung!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Nickelodeon

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

Alle 1 Staffeln und Folgen