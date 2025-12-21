Staffel 2Folge 6vom 21.12.2025
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Folge 6: Die Ungewollten
22 Min.
Folge vom 21.12.2025
Ab 6
Leo, Mikey und Raphi werden vom verrückten Wissenschaftler Jordan Perry und seinen Monster Mutanimals gefangengenommen und Donnie muss eine Mutanten-Invasion auf Staten Island stoppen und alle vor Mutant Omega retten!
Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon