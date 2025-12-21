Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ungewollten

Die Ungewollten

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

Folge 6: Die Ungewollten

22 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 6

Leo, Mikey und Raphi werden vom verrückten Wissenschaftler Jordan Perry und seinen Monster Mutanimals gefangengenommen und Donnie muss eine Mutanten-Invasion auf Staten Island stoppen und alle vor Mutant Omega retten!

