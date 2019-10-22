Die Austausch-Cops: Einsatz im Ausland
Folge vom 22.10.2019: Schießerei in Kapstadt
45 Min.Folge vom 22.10.2019Ab 12
Philipp Schultzes Einheit wird in Kansas City zu einem Haus gerufen, in dem sich ein Mörder aufhalten soll. Als sich die Tür des Gebäudes öffnet, traut der Hamburger „Austausch-Cop“ seinen Augen kaum. Malte Hoffmann geht derweil in Deckung. Der deutsche Polizeiobermeister gerät in Kapstadt, bei dem Versuch eine flüchtige Person festzusetzen, in eine Schießerei. Und Nina Patermann muss beim Auslandseinsatz in West Covina möglicherweise auch die Waffe ziehen. Deshalb testet die Bremer Kommissarin auf einer Shooting-Range ihre Treffsicherheit.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.