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Die Austausch-Cops: Einsatz im Ausland

Tränengas-Einsatz

DMAXFolge vom 05.11.2019
Tränengas-Einsatz

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Die Austausch-Cops: Einsatz im Ausland

Folge vom 05.11.2019: Tränengas-Einsatz

44 Min.Folge vom 05.11.2019Ab 12

Nina Patermann kann in West Covina dazu beitragen, dass ein flüchtiger Räuber gefasst wird. Aber wenig später folgt bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ein Schockerlebnis. In Kapstadt gerät unterdessen eine Demonstration außer Kontrolle. Als sich plötzlich der Wind dreht, werden Polizeiobermeister Malte Hoffmann und seine südafrikanischen Polizeikollegen Opfer von Tränengas. Und „Austausch-Cop“ Sajoscha Boss gerät in Rio de Janeiro in eine Schießerei. Um den Schützen ausfindig zu machen, werden Kräfte aus allen Teilen des Landes zusammengezogen.

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