Die Austausch-Cops: Einsatz im Ausland
Folge vom 05.11.2019: Tränengas-Einsatz
44 Min.Folge vom 05.11.2019Ab 12
Nina Patermann kann in West Covina dazu beitragen, dass ein flüchtiger Räuber gefasst wird. Aber wenig später folgt bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ein Schockerlebnis. In Kapstadt gerät unterdessen eine Demonstration außer Kontrolle. Als sich plötzlich der Wind dreht, werden Polizeiobermeister Malte Hoffmann und seine südafrikanischen Polizeikollegen Opfer von Tränengas. Und „Austausch-Cop“ Sajoscha Boss gerät in Rio de Janeiro in eine Schießerei. Um den Schützen ausfindig zu machen, werden Kräfte aus allen Teilen des Landes zusammengezogen.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.