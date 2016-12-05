Die Australien-Saga
Folge 6: Surfer und Erfinder
45 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6
Nach dem 2. Weltkrieg überschwemmt die amerikanische Popkultur ganz Australien mit Zeitschriften, Filmen und Musik. Der Rock´n´Roll löst eine gesellschaftliche Revolution aus und Australiens Surfer und ihre Boards erobern die Strände der Welt. 1975 rettet die Operation Babylift tausende Waisenkinder vor dem Krieg in Vietnam. In der Werbung der 70er Jahre wird erstmals der Aussie-Slang etabliert und während Crocodile Dundee in den 80er Jahren das Image Australiens verändert, wird an der Universität von Melbourne das erste bionische Ohr entwickelt.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Mini Series
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2016 ZDF Enterprises