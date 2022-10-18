Staffel 1 Folge 1: Auf in ein neues LebenJetzt kostenlos streamen
Die Auswanderer - Für immer fort?
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Auf in ein neues Leben
50 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 6
Claudia (38) aus Amstetten wagt den großen Schritt: Sie wandert nach Südafrika aus. Die Oberösterreicher Marly (30) und Michael (25) sind da schon etwas weiter. Sie leben seit 2 Jahren auf Mallorca und wollen der Insel nach einigen Rückschlägen noch eine Chance geben. Werner Rydls (65) Auswanderung war dafür mehr oder weniger freiwillig. Denn er war „Österreichs Finanz-Staatsfeind Nr.1“ und hinterzog mehrere Millionen an Steuern. Nach Absitzen seiner Haftstrafe führt er jetzt in Brasilien das Leben, welches er sich immer erträumt hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Auswanderer - Für immer fort?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4