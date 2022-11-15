Staffel 1 Folge 5: Ein Stück Österreich in der FerneJetzt kostenlos streamen
Die Auswanderer - Für immer fort?
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Ein Stück Österreich in der Ferne
47 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 6
In Dubai möchte sich Christine endlich wie eine Prinzessin aus "Tausendundeine Nacht" fühlen, bei unseren Bäckern Johannes und Josef in Mexiko gibt es Tequila und Schnitzelsemmeln und in Schweden wird der Einkauf im Supermarkt für Truckerin Angelika zum Abenteuer.
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Die Auswanderer - Für immer fort?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4