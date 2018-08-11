Die Baumhaus-Profis
Folge vom 11.08.2018: Der Bulldog-Bungalow
44 Min.Folge vom 11.08.2018Ab 6
Freie Sicht auf die Cascade Mountains: Pete Nelson und sein Team konstruieren für Ed Harris und seine Frau Gail im US-Bundesstaat Washington ein Freizeitdomizil, in dem man mitten in der Natur, die Seele baumeln lassen kann. Große Fenster sorgen in dem schicken Mini-Bungalow, der im Geäst von Douglasien und Hemlocktannen verankert wird, für sehr viel Licht. Dort werden sich nicht nur die neuen Hausherren extrem wohlfühlen, sondern auch ihre zahlreichen Vierbeiner. Denn ohne ihre Bulldoggen gegen die Hundeliebhaber nirgendwo hin.
