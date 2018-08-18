Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Baumhaus-Profis

Eine Männerhöhle für Shaquille O'Neal

HGTVFolge vom 18.08.2018
Eine Männerhöhle für Shaquille O'Neal

Die Baumhaus-Profis

Folge vom 18.08.2018: Eine Männerhöhle für Shaquille O'Neal

44 Min.Folge vom 18.08.2018Ab 6

Hohe Decken und eine breite Eingangstür: In dieser Folge konstruieren Pete Nelson und sein Handwerker-Team in McDonough, Georgia, ein schickes Freizeitdomizil für die Basketball-Ikone Shaquille O’Neal. Der 2,16-Meter-Hüne muss sich keine Sorgen machen, dass er sich in seinem neuen Baumhaus den Kopf anstößt, denn die stylishe Mondscheinkneipe in der Baumkrone ist perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Darin kann der ehemalige NBA-Star am Spieltisch oder an der Bar mit seinen Kumpels ganz entspannt Zigarren paffen und relaxen.

