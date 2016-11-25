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Die Baumhaus-Profis

Echte Meisterstücke

HGTVFolge vom 25.11.2016
Echte Meisterstücke

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 25.11.2016: Echte Meisterstücke

44 Min.Folge vom 25.11.2016Ab 6

Schöner wohnen in der Baumkrone: Spitzenarchitekt Pete Nelson und sein Team zimmern ihren Kunden mit Hammer, Kreissäge und Akku-Bohrer luxuriöse Traumpaläste in den Blätterwald. Vom Kaminofen über die gemütliche Sitzecke bis hin zur Sonnenterrasse mit Panoramablick: Jedes Domizil ist perfekt auf die Wünsche der künftigen Eigentümer zugeschnitten. In diesem Best-of-Special versammeln sich die Baumhaus-Profis am Lagerfeuer und lassen dort noch einmal ihre spannendsten Projekte Revue passieren.

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